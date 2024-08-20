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В Ростовской области оштрафовали медучреждение из-за роста смертности от инсультов

В Ростовской области оштрафовали медучреждение из-за роста смертности от инсультов
В Ростовской области оштрафовали больницу из-за роста смертности от инсультов. Информацию об этом сообщили в региональном Росздравнадзоре 20 августа.

Ведомство провело внеплановую проверку в центральной районной больнице (ЦРБ) Шолоховского района. Причиной проверки стали данные о росте смертности от инсультов в этом медучреждении.

Проверка показала, что некоторые пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения вовремя не были направлены в региональный сосудистый центр.

Шолоховский районный суд привлек больницу к административной ответственности по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)». Медучреждению назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.
Фото: Ростов ру
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