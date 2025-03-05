Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области близкие больше двух недель ищут 36-летнего мужчину

В Ростовской области близкие больше двух недель ищут 36-летнего мужчину
В Ростовской области родные ищут пропавшего без вести 36-летнего мужчину. Последний раз с Василием Колесниковым они общались 18 февраля.

Василий проживает в городе Миллерово. Примерно две недели назад он покинул своё жилище и с тех пор не появлялся. Родственники начали поиски и обратились в полицию с заявлением о пропаже человека. Вскоре к поискам присоединились добровольцы.

Василий имеет рост 180 см, нормальное телосложение, тёмные волосы и карие глаза.

Последний раз его видели в одежде: чёрная куртка, тёмно-синий спортивный костюм, чёрные кроссовки и шапка.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.