В Ростовской области близкие больше двух недель ищут 36-летнего мужчину

Фото: соцсети

В Ростовской области родные ищут пропавшего без вести 36-летнего мужчину. Последний раз с Василием Колесниковым они общались 18 февраля.Василий проживает в городе Миллерово. Примерно две недели назад он покинул своё жилище и с тех пор не появлялся. Родственники начали поиски и обратились в полицию с заявлением о пропаже человека. Вскоре к поискам присоединились добровольцы.Василий имеет рост 180 см, нормальное телосложение, тёмные волосы и карие глаза.Последний раз его видели в одежде: чёрная куртка, тёмно-синий спортивный костюм, чёрные кроссовки и шапка.