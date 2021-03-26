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На Дону разыскивают 26-летнюю девушку, нуждающуюся в медпомощи

На Дону разыскивают 26-летнюю девушку, нуждающуюся в медпомощи
В Ростовской области без вести пропала 26-летняя девушка. Елена Ермолаева нуждается в медицинской помощи.

Жительница СНТ «Факел СКВО» Мясниковского района ушла из дома около 20 часов 28 марта. Родные не знают, куда могла отправиться Елена. Они забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

У девушки русые короткие волосы, серо-зеленые глаза. Телосложение - плотное, а рост составляет около 176 сантиметров. Последний раз дончанку видели в темно-красной куртке, спортивных штанах и ветровке черного цвета. На ногах пропавшей были серые кроссовки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Елены Ермолаевой, сообщите по номеру 112 или 8(800)700-54-52.

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