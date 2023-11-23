Трех мировых судей назначили в Ростовской области

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В Ростовской области назначили трех мировых судей. Рассматривали их кандидатуры в донском парламенте 23 ноября. Мировые судьи были назначены в Пролетарском, Волгодонском, Сальском районах.В Пролетарском судебном районе Ростовской области должность мирового судьи получил Артур Агамян. На судебном участке № 2 срок действия его полномочий неограничен.В Волгодонском районе на судебном участке № 7 мировым судьей без срока действия полномочий была назначена Наталья Никитина.Еще одно назначение - на судебный участок № 3 Сальского района. Там мировым судьей стала Елена Плющева, без ограничения полномочий. Отметим, Елена Плющева была уже назначена на эту должность в 2020 году на трехлетний срок полномочий.