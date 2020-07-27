В Ростовской области 51 человек с COVID-19 подключен к аппаратам ИВЛ

В Ростовской области к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 51 пациент. Об этом сообщает региональное правительство.Состояние пациентов оценивается как тяжелое. Дышать самостоятельно зараженные не могут, им требуется искусственная вентиляция легких. Аппарат запускает внутрь под давлением воздушную смесь с определенным содержанием кислорода.За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 136 жителей донского региона. За весь период заразились 12 674 человека.Лечение в стационарах получают 860 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 39,4%.