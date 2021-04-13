За минувшие сутки коронавирусом заразились 240 жителей Ростовской области

В Ростовской области за минувшие сутки специалисты зарегистрировали 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале регионального правительства 15 апреля.Большинство новых заболевших пришлось на возраст от 46 до 65 лет — 83 человека. Среди молодёжи ковидный диагноз подтвердился у 65 жителей области. Также COVID-19 выявили у 63 пенсионеров, среди них 20 дончан старше 80 лет. Не пощадил опасный вирус и детей. Накануне положительные тесты получили 29 несовершеннолетних.За весь период пандемии в донском регионе зафиксировали 75 696 инфицированных. К сожалению, из них 3 852 пациента ковидных госпиталей не смогли побороть болезнь и скончались. Накануне жертвами COVID-19 стали ещё 28 человек. Этот антирезультат держится уже вторые сутки подряд. Ранее на протяжении трёх дней специалисты не выявляли летальные исходы, связанные со смертельной инфекцией.Напомним, главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв попросил власти не снимать коронавирусные ограничения. В области зафиксировали новый британский штамм вируса у девяти человек. Если ввести очередные послабления, то новая болезнь поразит большое количество жителей.