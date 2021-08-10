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В Ростовской области за сутки выявили 485 новых зараженных коронавирусом

В Ростовской области за сутки выявили 485 новых зараженных коронавирусом
В Ростовской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Об этом сообщает сайт правительства донского региона.

По данным на 12 августа, число подтверждённых инфицированных увеличилось на 485. Всего в Ростовской области опасный вирус с начала пандемии выявили у 115 186 жителей региона. Из этого числа почти 90% зараженных уже победили заболевание.

Среди новых заболевших большая часть - люди от 18 до 45 лет. Это почти 40%. Еще 28,9% - от 46 до 65 лет; 11,5% - от 66 до 79 лет; 4,5% - старше 80 лет; 15,9% - дети.

Продолжает расти и число умерших от опасной инфекции. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 5467 человек.

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