В Ростовской области 386 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом

За сутки в Ростовской области зафиксировали 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное правительство.По состоянию на 25 января, общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 61432. Из числа новых заболевших большинство - люди от 46 до 65 лет. Их в регионе 35,2%. Немногим меньше, 32,4%, оказались люди возрастом от 18 до 45 лет. Меньше зараженных оказалось среди пенсионеров: 19,2% - заболевшие от 66 до 79 лет и 6,7% - старше 80 лет. Среди детей новых инфицированных - 6,5%.За сутки в регионе скончались еще 17 человек с COVID-19. У всех были хронические заболевания, которые способствовали тяжелому течению заболевания. Общее число жертв вируса - 2505 человек.Несмотря на все предпринятые властями попытки остановить инфекцию, меньше зараженных не становится. При этом, ситуация держится под контролем, а цифры говорят о стабильности в выявлении больных.