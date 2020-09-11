Люди от 46 лет стали лидерами среди новых заболевших коронавирусом на Дону

В Ростовской области люди от 46 лет стали лидерами по новым пациентам с коронавирусом. Об этом сообщает региональное правительство.По состоянию на 14 сентября в регионе зарегистрировано 160 новых пациентов с инфекцией COVID-19, из них 38,1% (это 61 дончанин) - в возрасте от 46 до 65 лет. На втором месте по количеству заболевших пенсионеры от 66 до 79 лет. Они составили 30,6% от общего числа зараженных (49 человек).Среди молодежи в возрасте от 18 до 45 лет немного меньше зараженных - 21,3% (34 человека). Заболевших пожилого возраста от 80 лет всего 11 человек (6,9%). Меньше всего случаев инфицирования у детей - пятеро несовершеннолетних (3,1%).Общее число инфицированных в регионе превысило 19 тысяч человек. Жертвами опасного вируса стали 403 дончанина.