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В Ростовской области 38-летняя женщина пропала без вести

В Ростовской области 38-летняя женщина пропала без вести
В Ростовской области без вести пропала 38-летняя женщина. Алла Мелехова не выходит на связь с родными с 11 марта.

Последние 15 лет женщина жила в Ростове-на-Дону. В конце февраля она уехала в Гуково, а 28-го числа - к молодому человеку в станицу Вешенскую. Как сообщила старшая сестра пропавшей, Елена, 11 марта на звонок ответил незнакомый мужчина. С Аллой ей поговорить так и не удалось.

- Она всегда отвечает на мои звонки, - рассказала Елена. - А тут десятки пропущенных вызовов!

Женщина почувствовала, что с сестрой могло что-то случиться, и распространила в соцсетях ориентировки с просьбой помочь ее найти.

Рост Аллы - около 160-163 сантиметров. У пропавшей карие глаза, каштановые волосы ниже плеч, худощавое телосложение. Последний раз Елена видела сестру в пуховике цвета кофе с молоком.

Если вам известно что-либо о местонахождении Аллы Мелеховой, позвоните по номеру: 8-903-488-04-82 (сестра Елена).

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