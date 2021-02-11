На Дону пропала без вести 47-летняя женщина

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую женщину. О том, где находится Елена Муромцева, неизвестно больше месяца.В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали, что Елена пропала в Аксайском районе 7 января. С тех пор о ней ничего не известно. Женщина могла отправиться в Ростов, однако до места назначения она не доехала.Приметы пропавшей женщины: рост - 165 сантиметров, полное телосложение, глаза серо-зеленые, волосы темные. В чем была одета Елена, неизвестно.Если у вас есть какая-нибудь информация о пропавшей женщине, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.