Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону пропала без вести 47-летняя женщина

На Дону пропала без вести 47-летняя женщина
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую женщину. О том, где находится Елена Муромцева, неизвестно больше месяца.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали, что Елена пропала в Аксайском районе 7 января. С тех пор о ней ничего не известно. Женщина могла отправиться в Ростов, однако до места назначения она не доехала.

Приметы пропавшей женщины: рост - 165 сантиметров, полное телосложение, глаза серо-зеленые, волосы темные. В чем была одета Елена, неизвестно.

Если у вас есть какая-нибудь информация о пропавшей женщине, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.