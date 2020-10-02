В Ростовской области 32-летний мужчина пропал без вести

В донском регионе разыскивают пропавшего 32-летнего мужчину. С 3 октября Сергей Деревянкин перестал выходить на связь.Житель Сальского района исчез при неизвестных обстоятельствах. Родственники пропавшего обратились к волонтерам за помощью.Рост Сергея - 172 сантиметра, у него плотное телосложение, карие глаза и короткие рыжие волосы, небольшие залысины на голове. На вид мужчине - 35 лет. Последний раз его видели в серой майке и салатовых шортах.Если вам известно что-либо о местонахождении Сергея, просьба сообщить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.