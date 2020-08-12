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На Дону разыскивают пропавшего 41-летнего мужчину

На Дону разыскивают пропавшего 41-летнего мужчину
В Ростовской областипропал 41-летний мужчина. Об этом стало известно 14 августа после публикации местного поискового отряда.

Рустам Агаев - житель Волгодонска. Мужчина пропал 2 августа. Он две недели не выходил на связь с родственниками. Они отчаялись и обратились за помощью в поисках пропавшего в полицию и к добровольцам.

Разыскиваемый плотного телосложения, ростом - 178 сантиметров. У него темные и короткие волосы, глаза карего цвета.

В день исчезновения он оделся в белую рубашку и котоким рукавом, бежевые бруки. На ногах - коричневые сандалии. С собой взял документы.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Рустама Агаева, просьба сообщить по телефонам:8(800)-700-54-52 или 112. Сообщается, что он может находиться в любом из городов или районов.

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