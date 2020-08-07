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Пропавшего по пути в Нижний Новгород мужчину ищут на Дону

Пропавшего по пути в Нижний Новгород мужчину ищут на Дону
Пропавшего по дороге в Нижний Новгород мужчину разыскивают в Ростовской области. О местонахождении 34-летнего Сергея Любезного нет информации с 1 августа.

Известно, что мужчина ехал в Нижний Новгород из Екатеринбурга через Москву. Однако в начале августа он перестал выходить на связь с родными. Родственники объявили его в розыск. Есть информация, что он мог отправиться в Ростовскую область.

На вид ему - 35 лет, у него плотное телосложение, глаза карие, волосы черные короткие. В день исчезновения был одет в спортивный костюм, обут в темно-синие сланцы. В Нижний Новгород он направлялся на «ВАЗ-2114».

Если вам что-либо известно о том, где может быть Сергей, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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