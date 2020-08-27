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Дончане от 46 лет стали лидерами среди новых зараженных коронавирусом в регионе

Дончане от 46 лет стали лидерами среди новых зараженных коронавирусом в регионе
В Ростовской области подсчитали возраст новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщает правительство донского региона.

За 29 августа в регионе зафиксировано 127 новых случаев заболевших, из которых 65 - в Ростове. Большинство из числа всех заболевших - люди в возрасте от 46 до 65 лет - 40,9%, в возрасте от 18 до 45 лет - 26%, от 66 до 79 лет - 26%, старше 80 лет - 4,7%, дети - 2,4%.

Общее число инфицированных в Ростовской области достигло 16 665 человек. Жертвами инфекции за все время пандемии стали 344 человека, в том числе шестеро - за последние сутки.

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