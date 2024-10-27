В Ростовской области 27 октября видимость на дорогах резко ухудшилась из-за тумана

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В Ростовской области на дороги опустился густой туман 27 октября. Плотную дымку горожане заметили в донской столице и на трассах.Особенно сильно туман заметен в районе Аксая на трассе М-4. На некоторых участках дороги видимость не превышает 100 метров.- Иногда туман рассеивается, а потом резко исчезает. Иногда даже соседнюю машину сложно увидеть. Дорога скользкая, — рассказал очевидец.Такой густой туман связан с резким похолоданием после тёплой погоды. Водителей просят быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы избежать аварий. Пешеходам на переходах лучше убрать всё из рук.Подобное явление в Ростовской области наблюдалось 23 октября. Тогда туман окутал трассу М-4 «Дон», Ростов, Азов и Батайск.