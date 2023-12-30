На Ростов опустился густой туман утром 30 декабря

Фото: Соцсети.

На Ростов утром 30 декабря снова опустился густой туман. Снимки местные жители опубликовали в соцсетях.На кадрах видно, что дома застелила белая дымка. Из-за тумана значительно ухудшилась видимость. Согласно прогнозам синоптиков, небо в донской столице весь день будет облачным. Температура воздуха поднимется до +7 градусов, а вечером похолодает до +3.В этот день горожанам следует быть внимательнее. Водителям важно соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Пешеходам нужно убрать все ненужные предметы при переходе по «зебре».