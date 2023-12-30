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На Ростов опустился густой туман утром 30 декабря

На Ростов опустился густой туман утром 30 декабря
На Ростов утром 30 декабря снова опустился густой туман. Снимки местные жители опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что дома застелила белая дымка. Из-за тумана значительно ухудшилась видимость. Согласно прогнозам синоптиков, небо в донской столице весь день будет облачным. Температура воздуха поднимется до +7 градусов, а вечером похолодает до +3.

В этот день горожанам следует быть внимательнее. Водителям важно соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Пешеходам нужно убрать все ненужные предметы при переходе по «зебре».
Фото: Соцсети.
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