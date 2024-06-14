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В Ростовской области 26 июня нельзя будет купить алкоголь

В Ростовской области 26 июня нельзя будет купить алкоголь
В Ростовской области 26 июня запретят продажу алкоголя. Об этом 14 июня сообщила администрация Ростова-на-Дону.

По всей области 26 июня в школах пройдут торжественные мероприятия. Выпускники 9-х и 11-х классов получат свои аттестаты об окончании школы.

В связи с этим, согласно закону № 441-ЗС, власти ограничат продажу спиртных напитков.

Приобрести алкоголь можно будет только в заведениях общепита. Но и тут есть ограничение: выносить напитки за пределы бара или ресторана запрещено.
Фото: РР
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