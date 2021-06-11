В Ростове в четверг запретят продажу алкоголя

В Ростове-на-Дону в четверг 17 июня и 1 июля запретят продажу алкогольных напитков. В эти дни выпускникам 9-х и 11-х классов вручат аттестаты.Кроме того, в течение месяца будет точечно запрещена продажа спиртного в разных городах и районах области. Например, в Батайске – 9 июля, в Новочеркасске – 30 июня, а в Таганроге – 26 июня. Точный график дней, в которые будут действовать санкции, опубликовал Департамент потребительского рынка.Отметим, что ограничения выглядят нелогичными. При необходимости приобрести алкоголь можно, например, в соседнем с Ростовом Батайском. К тому же запрет на его продажу не распространяется на заведения общепита.