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В Ростове в четверг запретят продажу алкоголя

В Ростове в четверг запретят продажу алкоголя
В Ростове-на-Дону в четверг 17 июня и 1 июля запретят продажу алкогольных напитков. В эти дни выпускникам 9-х и 11-х классов вручат аттестаты.

Кроме того, в течение месяца будет точечно запрещена продажа спиртного в разных городах и районах области. Например, в Батайске – 9 июля, в Новочеркасске – 30 июня, а в Таганроге – 26 июня. Точный график дней, в которые будут действовать санкции, опубликовал Департамент потребительского рынка.

Отметим, что ограничения выглядят нелогичными. При необходимости приобрести алкоголь можно, например, в соседнем с Ростовом Батайском. К тому же запрет на его продажу не распространяется на заведения общепита.

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