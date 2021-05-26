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В Ростове ограничат продажу алкоголя 1 июня

В Ростове ограничат продажу алкоголя 1 июня
В Ростове-на-Дону продажа алкогольных напитков будет ограничена на сутки. В День защиты детей, 1 июня, в донской столице и области прекратится реализация спиртосодержащих напитков.

Согласно областному закону, принятому в 2013 году, алкоголь можно будет приобрести только в заведениях общественного питания. Однако вынести спиртное из заведения уже будет нельзя.

В случае несоблюдения закона продавца могут оштрафовать на сумму от 10 000 до 15 000 рублей, а компанию - от 200 000 до 300 000 рублей.

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