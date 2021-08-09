В Ростове главбуха Южного управления Ространснадзора подозревают в хищении 10 млн рублей

В отношении главного бухгалтера Южного управления Ространснадзора в Ростове возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщину подозревают в хищении 10 миллионов рублей.Как сообщил DonDay.ru, бухгалтер оформляла документы на командировочные затраты (билеты на поездки, оплата номеров в отелях и прочее). Однако на деле в командировку никто не ехал, а все средства главбух присваивала себе. Сумма похищенных средств составила около 10 миллионов рублей.Когда о махинациях стало известно, на бухгалтера завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине грозит реальный срок.