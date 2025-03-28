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На Дону сотрудника Ространснадзора подозревают в получении взятки

На Дону сотрудника Ространснадзора подозревают в получении взятки
В Ростовской области сотрудник регионального отделения Ространснадзора был арестован по подозрению в получении крупной взятки, об этом сообщили в местном управлении ФСБ России.

Старший инспектор Ространснадзора по Южному федеральному округу подозревается в том, что требовал 150 тысяч рублей за урегулирование возникшей ситуации. Данная сумма предназначалась от компании, специализирующейся на грузовых перевозках. По имеющимся данным, в марте текущего года на станции весового контроля «Аюта» сотрудники МТУ зафиксировали превышение допустимой массы груза у транспортного средства этой организации.

Водителю предложили заплатить 5 тысяч рублей, чтобы избежать проверок. Водитель не согласился, и инспекторы задокументировали нарушение.

Когда представитель компании явился в офис Ространснадзора, его уведомили о штрафе в размере 375 тысяч рублей за обнаруженное нарушение. В то же время ему предложили "уладить дело" за меньшую сумму – 150 тысяч рублей.

В итоге, старший инспектор Ространснадзора по ЮФО был задержан непосредственно в момент передачи взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".

Виновному грозит тюремное заключение на срок от трех до восьми лет.


Фото: Donday
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