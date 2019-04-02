В Ростове пойдёт под суд замначальника Южного УГМРН Ространснадзора



Заместитель начальника Южного управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора пойдёт под суд в Ростове. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.



По версии следователей, в июле 2018 года 51-летний мужчина не провёл проверку по факту нарушений при швартовке судна. Его параметры превышали установленную норму. Он сказал подчинённому не принимать никаких мер. Иначе компании пришлось бы выплатить штраф в размере 320 тысяч рублей.



- Следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - добавили в пресс-службе Южного СУТ СК России.



Далее дело передадут в суд.