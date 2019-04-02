Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове пойдёт под суд замначальника Южного УГМРН Ространснадзора

В Ростове пойдёт под суд замначальника Южного УГМРН Ространснадзора
Заместитель начальника Южного управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора пойдёт под суд в Ростове. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следователей, в июле 2018 года 51-летний мужчина не провёл проверку по факту нарушений при швартовке судна. Его параметры превышали установленную норму. Он сказал подчинённому не принимать никаких мер. Иначе компании пришлось бы выплатить штраф в размере 320 тысяч рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - добавили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Далее дело передадут в суд.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.