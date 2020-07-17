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В Ростовской области 115 человек заболели коронавирусом за сутки

В Ростовской области 115 человек заболели коронавирусом за сутки
Фото: riafan.ru

В донском регионе за последние 24 часа COVID-19 подтвердили у 115 человек. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 20 июля.

По обновлённым данным Роспотребнадзора, за весь период число заболевших выросло до 11 534. Чаще всего пациенты переносят опасный вирус в лёгкой форме без признаков осложнения. Так, к утру 20 июля ни один житель Ростовской области не стал жертвой COVID-19.

Напомним, большинство заболевших опасным вирусом находятся в донской столице. Кроме Ростова, новые случаи заражения выявили ещё в 25 муниципалитетах региона.

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