В 20 районах Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения COVID-19

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В Ростовской области число инфицированных за весь период пандемии составило 11 019, из них 97 человек заболели коронавирусом за последние сутки. Новые случаи заражения выявили в 20 муниципалитетах региона. Об этом 15 июля сообщили в правительстве области.Ростов-на-Дону по-прежнему занимает лидирующее положение по количеству инфицированных. За последние 24 часа в донской столице заболели 49 местных жителей. Затем идёт Батайск - 11 случаев заражения. В Кагальницком районе у шести людей подтвердили COVID-19.Пять случаев заражения зарегистрировали в Мясниковском районе, четыре - в Новочеркасске и три - в Таганроге. В Шахтах, Азове, Волгодонске, Сальском и Белокалитвинском районах - по два человека заболели опасной болезнью. По одному пациенту с коронавирусом оказалось в Верхнедонском, Волгодонском, Заветинском, Кашарском, Тацинском, Семикаракорском и Родионово-Несветайском районах.Напомним, в Ростовской области уже несколько дней коэффициент распространения COVID-19 держится выше единицы. Если ситуация в регионе будет ухудшаться, то власти будут вынуждены снова вернуться к ограничительным мерам.