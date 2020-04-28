В Ростовской области — 101 ребёнок с коронавирусом
Девятая часть заражённых коронавирусом в Ростовской области — дети. По состоянию на 30 апреля среди 943 заболевших дончан — 101 ребёнок. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в области зафиксирован самый большой скачок числа заболевших COVID-19. В течение одного дня диагноз подтвердился у 79 человек, включая 18 детей. Летальных исходов уже зафиксировано шесть. Три пациента проходили лечение в Ростове-на-Дону, два — в Волгодонске, один — в Шахтах. В тяжёлом состоянии находятся 11 человек. В обсерваторе на карантине лежат 32 дончанина.