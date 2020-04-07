Двое заболевших коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести на кислородной поддержке
Двое из заболевших коронавирусной инффекцией в настоящее время находятся в средней степени тяжести. Об этом сообщили в Региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации с новой коронавирусной инфекцией 9 апреля.
- Пациенты находятся в больнице на кислородной поддержке, - сообщили в штабе. - Одному из них 28 лет.
В штабе пояснили, что кислородная поддержка подразумевает маску с подачей кислорода, при этом больной дышит самостоятельно.
Добавим, что в настоящее время в Ростовской области нет пациентов, помещённых на аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Как сообщалось ранее, по данным на 10 утра 9 апреля общее количество заболевших на Дону составляет 24 человека. За последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердили у трёх человек. Всего под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 2 863 человека.