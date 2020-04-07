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Двое заболевших коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести на кислородной поддержке

Двое заболевших коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести на кислородной поддержке
Двое из заболевших коронавирусной инффекцией в настоящее время находятся в средней степени тяжести. Об этом сообщили в Региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации с новой коронавирусной инфекцией 9 апреля.
- Пациенты находятся в больнице на кислородной поддержке, - сообщили в штабе. - Одному из них 28 лет.

В штабе пояснили, что кислородная поддержка подразумевает маску с подачей кислорода, при этом больной дышит самостоятельно.

Добавим, что в настоящее время в Ростовской области нет пациентов, помещённых на аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Как сообщалось ранее, по данным на 10 утра 9 апреля общее количество заболевших на Дону составляет 24 человека. За последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердили у трёх человек. Всего под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 2 863 человека.

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