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В Ростовской области число заражённых коронавирусом выросло до 943

В Ростовской области число заражённых коронавирусом выросло до 943
Каждый день в Ростовской области положительные тесты на коронавирус получают десятки человек. Только за последние сутки их количество увеличилось на 79. По состоянию на утро 30 апреля на Дону зафиксировали уже 943 случаев заболевания.

В регионе практически не осталось территорий, где бы не были зарегистрированы заражённые. Большая часть случаев — контактные, ещё треть — завезённые. Также в области есть не выявленный источник заболевания, доля таких пациентов составляет около 10%.

В России за последние сутки диагноз COVID-19 поставили 7 099 людям. Всего в стране коронавирусом заразились 106 498 пациентов. Летальных исходов зафиксировано 1073.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус на Дону

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