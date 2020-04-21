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На базе ЦГБ Ростова лежат 60 пациентов с коронавирусом

На базе ЦГБ Ростова лежат 60 пациентов с коронавирусом
Часть дончан с подтверждённым коронавирусом лежит на базе ЦГБ Ростова. По данным городской администрации, по состоянию на 22 апреля в больнице имени Семашко находятся 60 человек, включая 36 ростовчан. Всего в городе – 114 заболевших COVID-19.

Всего в области зафиксировано 398 заражённых. Из них 18 уже прошли лечение и выздоровели. Большая часть пациентов чувствует себя хорошо. Трое находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

В Ростове-на-Дону под медицинским наблюдением остаются 472 человека, среди них – 68 детей. В обсерваторе находятся 25 ростовчан.

Теги: коронавирус в Ростовской области коронавирус в Ростове

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