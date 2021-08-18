В ростовское СИЗО пытались передать сгущенку с наркотиками

Баночку сгущенки, сдобренную наркотиками, пытались передать в одно из СИЗО Ростова. Инцидент произошел 19 августа в следственном изоляторе №5.По данным ГУФСИН по Ростовской области, при просмотре продуктовой посылки внимание досматривающих привлекла банка сгущенки. В ней оказались наркотики.Примечательно, что за последние сутки запрещенку пытались пронести в режимные учредждения несколько раз. В новочеркасское СИЗО-3 телефоны и сим-карты спрятали в подошве туфель, в ИК № 5 Константиновска – в пачке сигарет, а в ИК № 1 Зверево – в чайных пакетиках.Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы потом передать информацию и привлечь посыльных к ответственности.