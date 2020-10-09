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В СИЗО Ростова пытались передать картофельное пюре с наркотиками

В СИЗО Ростова пытались передать картофельное пюре с наркотиками
Заключенному ростовского СИЗО № 5 пытались передать наркотики, спрятанные в картофельном пюре быстрого приготовления. О происшествии на улице Тоннельной рассказали 12 октября в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Передачу с сюрпризом одному из обвиняемых принесла 39-летняя женщина. На вид в упаковке было обычное картофельное пюре быстрого приготовления. После досмотра выяснилось, что внутри упаковки лежит пакет с веществом белого цвета. Предположительно, это были наркотики.

- Изъятое вещество передали сотрудникам полиции для принятия процессуального решения, - добавили в ведомстве.

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