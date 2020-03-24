В ростовских общежитиях из-за коронавируса будут дежурить медработники и сотрудники ЧОП



Общежития Ростова-на-Дону работают в режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Во всех кампусах города усиливают меры безопасности.



Ранее сообщалось, что в корпусах ЮФУ стали фиксировать время ухода и возвращения каждого проживающего. Также в общежитиях сдвинули комендантский час — теперь двери будут закрываться в 23 часа вместо полуночи. Помимо прочего, студентам запретили приводить гостей.



Вечером 25 марта в студсовете общежитий ЮФУ сообщили, что на территории кампусов начнут ещё более усиливать меры безопасности. В ближайшие недели на вахтах будут дежурить сотрудники ЧОПа и медицинский персонал.



- В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции будут проводиться ежедневные санитарные обходы комнат, - добавили в студсовете. - Специалисты станут контролировать состояние здоровья каждого проживающего, а также следить за уборкой и санитарным состоянием помещений.



В связи с тем, что учащиеся перешли на дистанционное обучение, их просят по возможности уехать домой. Все, кто собирается уехать более чем на три дня, должны написать заявление коменданту.