В общежитиях Ростова-на-Дону ограничивают пропуск студентов из-за коронавируса



В студенческих общежитиях Ростова-на-Дону вводят меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сейчас те ребята, которые не работают, по большей части остаются в комнатах, так как их перевели на дистанционное обучение.



Так, в общежитиях ЮФУ сдвинули комендантский час. Если раньше проживающие должны были вернуться до полуночи, то теперь двери здания закрываются в 23 часа. Возникает справедливый вопрос: в чём смысл такой меры? Ведь в период пандемии коронавируса один час ничего не изменит.



Также с 24 марта на вахте стали фиксировать фамилии тех, кто выходит из корпуса. В журнал вносят время их ухода и возвращения, а также цель, с которой они покидают свои комнаты.



На днях Минобрнауки России опубликовало список общих рекомендаций по организации деятельности общежитий. Теперь студенты не смогут приводить гостей, в том числе проживающих на территории студгородка.



Заведующим следует сообщать о правилах гигиены, измерять температуру тела сотрудников, обеспечивать частую влажную уборку помещений, в том числе туалетов и душевых. Исходя из опубликованных документов, нужно обеспечить места общего пользования средствами для мытья и дезинфекции рук. Каждое общежитие рекомендуется снабдить лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Следует организовать телефонную линию или чат в социальной сети, операторы которых могли бы оперативно вызвать врача.



Так как все вузы перешли на дистанционное обучение, многие студенты разъехались по домам. Отмечается, что каждый из них должен написать заявление о том, что уезжает. Проживающим рекомендуется не возвращаться в общежития до тех пор, пока очное обучение не возобновят.



В документации прописано, что образовательная организация не может принудительно выселять студентов, а также удерживать их внутри и ухудшать условия проживания. Минобрнауки рекомендует пересчитать студентам плату за проживание на тот период, пока они учатся из дома.

Последний пункт — следует сократить количество людей, которые принимают пищу в одном помещении, поэтому в столовых нужно продавать еду только на вынос.