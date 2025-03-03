В Ростове жители Северного массово пожаловались на состояние детских площадок

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Жители Северного жилого массива массово пожаловались на состояние детских площадок. Снимки они разместили 3 марта.Как рассказали горожане, детские площадки находятся в ужасном состоянии. Проблемы появились сразу на нескольких улицах.К примеру, разрушенные игровые конструкции заметили на Королева, 3/3, в том числе нет качелей и части горки. На Борко, 6/2 ситуация похожая: деревянные элементы прогнили и отвалились. То же самое – на площадке на Волкова, 17/1. Там от некоторых горок остались лишь небольшие части, конструкции прогнили, краска облупилась.По какой причине за состоянием игровых элементов перестали следить, неизвестно. Родители боятся отпускать малышей играть во двор.Жителям стоит обратиться в компании, обслуживающие территории, для решения проблемы.