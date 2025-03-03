В Ростове жители Северного массово пожаловались на состояние детских площадок
Жители Северного жилого массива массово пожаловались на состояние детских площадок. Снимки они разместили 3 марта.
Как рассказали горожане, детские площадки находятся в ужасном состоянии. Проблемы появились сразу на нескольких улицах.
К примеру, разрушенные игровые конструкции заметили на Королева, 3/3, в том числе нет качелей и части горки. На Борко, 6/2 ситуация похожая: деревянные элементы прогнили и отвалились. То же самое – на площадке на Волкова, 17/1. Там от некоторых горок остались лишь небольшие части, конструкции прогнили, краска облупилась.
По какой причине за состоянием игровых элементов перестали следить, неизвестно. Родители боятся отпускать малышей играть во двор.
Жителям стоит обратиться в компании, обслуживающие территории, для решения проблемы.