Ростовчане пожаловались на плохое состояние детской площадки на Зорге

Фото: Благоустройство

В Ростове жители пожаловались на состояние детской площадки на Зорге. Соответствующую жалобу горожане опубликовали на сайте Благоустройства 22 апреля.По словам местных жителей, детская площадка между домами №№27/3, 27/7, 29/2 находится в плохом состоянии. На территории многие конструкции пришли в негодность: сломаны качели, песочницы разбиты и без песка, из четырех установленных лавочек целые остались только две. На участке установлен опасный игровой комплекс. Он сильно завышен над землей и малыши могут упасть.- Не хватает деталей в конструкциях качелей, в детских игровых комплексах. Территория детской площадки достаточно большая и перспективная. Есть заасфальтированный участок - ранее тут устанавливали надувной батут для деток,- сказано в жалобе.Чтобы на участке не пострадали дети, жители предлагают поднять уровень земли на участке с игровой установкой, где он завышен. Кроме того , горожане просят отдать часть масштабной территории под коммерческие цели, а другую оборудовать для детей. Меры должны помочь избежать травм.