В Ростове жители Суворовского пожаловались на разбитую детскую площадку

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Жители Суворовского в Ростове пожаловались на разбитую детскую площадку. Снимки с места горожане разместили 11 июня в соцсетях.По словам ростовчан, детская площадка на Измайловском бульваре в ужасном состоянии. На кадрах видно, что территория полностью завалена грязью. Везде валяются полотна для напольного покрытия. Посреди засохшей грязи стоит единственная горка.- Какая УК отвечает за этот участок? Неужели нельзя привести площадку в нормальное состояние? - пишут пользователи в соцсетях.По какой причине детскую площадку забросили, неизвестно. Уже давно за ее состоянием никто не следит. Не исключено, что в следующий раз дети могут пострадать на участке.Жители просят восстановить детскую площадку, чтобы избежать ЧП.