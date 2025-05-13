В Ростове жители пожаловались на состояние территории школы №37

Фото: СоцСети

Ростовчане пожаловались на состояние территории школы № 37. Кадры местные жители разместили 13 мая в соцсетях.Как рассказали горожане, со временем школа № 37 пришла в негодность. На снимках можно заметить разрушающиеся конструкции. На тротуаре появились ямы, плитка у лестницы откололась, а краска слезла.- Всегда унылая была, - пишут пользователи.Некоторые рассказали, что в таком состоянии находится школа и внутри здания. На полы пожаловалась одна из жительниц в спортивном зале и классе труда.Запланирован ли ремонт образовательного учреждения, пока не известно.