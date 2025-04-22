В Ростове жители пожаловались на состояние тротуаров возле музтеатра

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В Ростове-на-Дону жители пожаловались на свежее благоустройство музтеатра. Кадры с места жители разместили в соцсетях 21 апреля.Как рассказали местные жители, после благоустройства вылезли первые недочеты. Каменная плитка покрылась слоем ржавчины.- Неужели ржавчина в тренде? - пишут пользователи.Специалисты в комментариях объяснили, что со временем камень имеет свойство ржаветь. При этом желтые следы портят внешний вид.Добавим, что на благоустройство музыкального театра на Большой Садовой, 134 было выделено 583,6 млн рублей. Работы были завершены в 2024 году.