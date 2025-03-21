В Ростове жители пожаловались на состояние детской площадки на Западном

Фото: Соцсети.

В Ростове жители пожаловались на состояние детской площадки на пересечении Благодатной/Вязовского. Об этом горожане сообщили 20 марта в соцсетях.По словам местных жителей, территория находится в ужасном состоянии. Родители боятся, что в любой момент их дети могут пострадать, играя на сломанных игровых конструкциях.- Площадку не реставрировали лет 10 точно. Детям там опасно гулять. Везде бурьян по колено - люди сами его стригут. Повсюду битое стекло, нет песочницы, - пишут горожане.Жители пытались самостоятельно навести порядок. Однако это помогает ненадолго. Люди пытались просить помощи у городской администрации. По их словам, ремонт не могут провести из-за нехватки средств.Ежедневно на участке проводят время десятки малышей. Чтобы избежать травм, люди просят решить проблему как можно скорее.