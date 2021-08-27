В Ростове уже неделю без горячей воды живут тысячи жителей улицы Суворова

На улице Суворова в Ростове от Ворошиловского проспекта до Крепостного переулка люди уже неделю живут без горячей воды. Об этом стало известно 31 августа.По словам местных жителей, они решили позвонить в управляющую компанию через несколько дней после отключения горячего водоснабжения. В «ЮГ ТК» удивились и сказали, что, вероятно, всему виной - прорыв теплосетей на улице Пушкинской, однако, по их информации, вода уже должна была поступить.На следующей неделе ничего не изменилось. Теплосети рекомендуют обращаться по вопросам водоснабжения в управляющие компании. Наталье, которая проживает в доме № 28 на улице Суворова, удалось дозвониться. Там сообщили, что воду дали еще в пятницу, 27 августа. По их предположению, это в «ЮГ ТК» возникла проблема.Rostov.ru связался с «ЮГ ТК» еще раз. Там сообщили, что они уже в курсе проблемы. Однако дело не в них.- У нас все открыто. Звоните в теплосеть и узнавайте. Мы знаем, что воды нет. Там до самого Крепостного это. Но у нас все открыто давно, - сообщили в диспетчерской компании.От сотрудников теплосетей получить оперативный комментарий не удалось. Однако по их прошлым показаниям можно определить, что кто-то явно не знает, что делать. Или это управляющая компания, которая только после трех дней отсутствия воды узнала о проблеме. Или это ООО «Ростовские тепловые сети», которые неправильно устранили тот самый прорыв на Пушкинской и без воды оставили шесть центральных кварталов.