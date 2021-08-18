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Жильцы дома на улице Тракторной в Ростове третьи сутки сидят без воды из-за аварии

Жильцы дома на улице Тракторной в Ростове третьи сутки сидят без воды из-за аварии
Из-за коммунальной аварии сотни жителей улицы Тракторной в Ростове сидят без воды. Причиной тому стал порыв на водоводе, который никак не могут устранить.

Дело в том, что дом № 48 не находится на балансе Ростовводоканала, а значит, специалисты компании не имеют права проводить там какие-либо работы. Однако они готовы заняться ремонтом, если владелец сетей даст добро. Однако он не спешит устранять поломку.

Ростовчане уже несколько суток сидят без воды. Администрация района организовала им подвоз, однако проблему это решило лишь частично. Воды хватает, чтобы приготовить еду и помыть посуду. В XXI веке людям приходится мыться в тазиках и экономить воду, пока владельцы сетей даже не догадываются о проблемах жильцов.

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