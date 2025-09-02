Новости
В Ростове завершили ремонт Дворца спорта

В донской столице закончена долгожданная реконструкция Дворца спорта. В обновленном спортивном комплексе первыми гостями станут фанаты ГК «Ростов-Дон».

Официальное открытие Дворца будет приурочено к одному из ближайших матчей гандбольного клуба.

«Территория вокруг ещё благоустраивается. Нас ждут парк, светомузыкальный фонтан, танцпол и трибуна, с которой можно будет смотреть видео на мультимедийном экране. Для молодёжи рядом появятся площадки для занятий уличными видами спорта», — написал Юрий Слюсарь в своем тг-канале.

Соревнования по гандболу, баскетболу, мини-футболу, фигурному катанию, хоккею и другим видам спорта будут проводиться в комплексе. Сейчас проходит тестирование ледовой арены.

Реконструкция Дворца спорта велась в ускоренном режиме с опережением графика. Здание ни разу не подвергалось капитальному ремонту с 1967 года.
фото: Администрация Ростовской области
