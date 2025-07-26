Михаил Дегтярев и Юрий Слюсарь посетили Дворец спорта в Ростове, где проходит ремонт
Министр спорта Российской Федерации, президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев и глава Ростовской области Юрий Слюсарь посетили донское училище олимпийского резерва. В ходе визита они также осмотрели заключительный этап реконструкции ростовского Дворца спорта, который идёт с опережением намеченных сроков.
— Сегодня мы, можно сказать, завершаем масштабную реконструкцию нашего Дворца спорта и в сентябре планируем его открыть. С 1967 года в нем ни разу не было капитального ремонта, — рассказал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора рассказал о планах по строительству спортивной площадки рядом с одним из учреждений. Для реализации проекта будут привлечены средства из внебюджетных источников. Инициатива исходила от молодых жителей Ростова, которые обратились к губернатору во время встречи в марте.
— Мне очень понравилось, что за счёт внебюджетных средств строится здесь, в районе Дворца спорта, центр для уличных видов спорта. Будет возможность для молодёжи себя проявить, будет такой «магнит». Я уверен, здесь новые звёздочки у вас родятся, тем более что в рамках Олимпийских игр идёт сейчас включение новых дисциплин, — сообщил Михаил Дегтярев.
Юрий Слюсарь и Михаил Дегтярев посетили тренировку женской гандбольной команды «Ростов-Дон». Они побывали в манеже областного училища олимпийского резерва. Спортсменки второго состава поблагодарили за созданные условия для тренировок. Они высоко оценили комфорт, который позволяет им заниматься любимым видом спорта.
— Современный объект, который сегодня эксплуатируется областным училищем олимпийского резерва, построен пополам за счёт федеральных и областных средств в 2022 году, он подходит для спортивных команд Ростовской области и России по 17 видам спорта, — оценил базовую площадку гандбольного клуба глава федерального ведомства.
В манеже обустроена игровая зона площадью 2 400 квадратных метров, современный тренажерный зал, раздевалки и трибуны, вмещающие 2 700 зрителей. Здесь проходят тренировки и соревнования, в том числе международные, по гандболу, мини-футболу, баскетболу и волейболу.
Михаил Дегтярев наградил местных жителей знаками отличия Минспорта РФ. Более 30 человек получили золотой знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, порядка 30 дончан стали мастерами спорта России, пятерым присвоили категорию «Спортивный судья всероссийской категории». Еще пятеро получили благодарность министра спорта за достижения в физической культуре и спорте.