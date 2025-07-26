Михаил Дегтярев и Юрий Слюсарь посетили Дворец спорта в Ростове, где проходит ремонт

Фото: Правительство Ростовской области

Министр спорта Российской Федерации, президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев и глава Ростовской области Юрий Слюсарь посетили донское училище олимпийского резерва. В ходе визита они также осмотрели заключительный этап реконструкции ростовского Дворца спорта, который идёт с опережением намеченных сроков.— Сегодня мы, можно сказать, завершаем масштабную реконструкцию нашего Дворца спорта и в сентябре планируем его открыть. С 1967 года в нем ни разу не было капитального ремонта, — рассказал Юрий Слюсарь.Врио губернатора рассказал о планах по строительству спортивной площадки рядом с одним из учреждений. Для реализации проекта будут привлечены средства из внебюджетных источников. Инициатива исходила от молодых жителей Ростова, которые обратились к губернатору во время встречи в марте.— Мне очень понравилось, что за счёт внебюджетных средств строится здесь, в районе Дворца спорта, центр для уличных видов спорта. Будет возможность для молодёжи себя проявить, будет такой «магнит». Я уверен, здесь новые звёздочки у вас родятся, тем более что в рамках Олимпийских игр идёт сейчас включение новых дисциплин, — сообщил Михаил Дегтярев.Юрий Слюсарь и Михаил Дегтярев посетили тренировку женской гандбольной команды «Ростов-Дон». Они побывали в манеже областного училища олимпийского резерва. Спортсменки второго состава поблагодарили за созданные условия для тренировок. Они высоко оценили комфорт, который позволяет им заниматься любимым видом спорта.— Современный объект, который сегодня эксплуатируется областным училищем олимпийского резерва, построен пополам за счёт федеральных и областных средств в 2022 году, он подходит для спортивных команд Ростовской области и России по 17 видам спорта, — оценил базовую площадку гандбольного клуба глава федерального ведомства.В манеже обустроена игровая зона площадью 2 400 квадратных метров, современный тренажерный зал, раздевалки и трибуны, вмещающие 2 700 зрителей. Здесь проходят тренировки и соревнования, в том числе международные, по гандболу, мини-футболу, баскетболу и волейболу.Михаил Дегтярев наградил местных жителей знаками отличия Минспорта РФ. Более 30 человек получили золотой знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, порядка 30 дончан стали мастерами спорта России, пятерым присвоили категорию «Спортивный судья всероссийской категории». Еще пятеро получили благодарность министра спорта за достижения в физической культуре и спорте.