Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове в ночь на 2 сентября сбили 13 беспилотников

В Ростове в ночь на 2 сентября сбили 13 беспилотников
В Ростове уничтожили 13 беспилотников в ночь на 2 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбили в городе Ростове, Неклиновском и Мясниковском районах. В результате атаки дронов в микрорайоне Левенцовском оказались повреждены два дома. В результате ЧП в одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд. Эвакуированы были 320 человек, затем оцепление было снято.

В результате случившегося пострадали четыре человека, один из которых ребенок. Жители находятся в пункте временного размещения на базе школы № 115. Очные занятия в школах отменили, а детей перевели на дистант.

Кроме того, из-за атаки беспилотников горела трава на западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым. Огонь был потушен ночью.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.