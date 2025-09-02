В Ростове в ночь на 2 сентября сбили 13 беспилотников

Фото: Rostov.ru

В Ростове уничтожили 13 беспилотников в ночь на 2 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дроны сбили в городе Ростове, Неклиновском и Мясниковском районах. В результате атаки дронов в микрорайоне Левенцовском оказались повреждены два дома. В результате ЧП в одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд. Эвакуированы были 320 человек, затем оцепление было снято.В результате случившегося пострадали четыре человека, один из которых ребенок. Жители находятся в пункте временного размещения на базе школы № 115. Очные занятия в школах отменили, а детей перевели на дистант.Кроме того, из-за атаки беспилотников горела трава на западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым. Огонь был потушен ночью.