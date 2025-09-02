Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Волгодонске сгорели два автобуса на автобазе

В Волгодонске сгорели два автобуса на автобазе
В Волгодонске Ростовской области на автобазе сгорели два автобуса. Пожар вспыхнул вечером 1 сентября.

По предварительным данным, огонь разгорелся в переулке Маяковского. Уже через пару минут пламя распространилось на кровлю бокса. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников МЧС. Для тушения привлекли 13 спасателей на пяти автоцистернах.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, огонь был потушен на площади 105 квадратных метров. В результате случившегося сгорели два автобуса.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.