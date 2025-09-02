В Волгодонске сгорели два автобуса на автобазе

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Волгодонске Ростовской области на автобазе сгорели два автобуса. Пожар вспыхнул вечером 1 сентября.По предварительным данным, огонь разгорелся в переулке Маяковского. Уже через пару минут пламя распространилось на кровлю бокса. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников МЧС. Для тушения привлекли 13 спасателей на пяти автоцистернах.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, огонь был потушен на площади 105 квадратных метров. В результате случившегося сгорели два автобуса.