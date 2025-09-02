Новости
Четверо ростовчан обратились за медицинской помощью после атаки дронов в Левенцовке

Трем взрослым и ребенку потребовалась помощь в ночь на 2 сентября во время атаки беспилотников на Ростовскую область.

Ночью силы ПВО отразили атаку над территорией Ростова-на-Дону, Мясниковского и Неклиновского районов. В микрорайоне Левенцовском в результате падения обломков повреждены два многоквартирных жилых дома. На улице Ткачева пламя повредило фасад и кровлю 19-этажки, а на улице Еляна – фасад и окна в квартирах 25-этажного здания.

Через несколько часов на базе школы № 115 был организован пункт временного размещения.

В данный момент люди до сих пор находятся в ПВР.
Спецкомиссия обследует дома и составляет списки семей, чье имущество пострадало.
фото: DonDay
