В Ростове жильцов дома на Еляна от беспилотника спасла штора. Происшествие случилось ночью 2 сентября.

В ночной атаке беспилотников обломки одного из них влетели в окно здания на Еляна.

По словам вахтерши многоэтажки, БПЛА угодил в квартиру, расположенную на 21-м этаже. В тот момент там находилась женщина с ребенком.

- Пробило стену, влетело и над кроваткой ребенка пролетело. А затем запуталось в шторе и упало на пол, - рассказывает женщина. - Были повреждены трубы, потекла вода и начала затапливать нижние этажи.


Как говорят жители, если бы не штора, летательный аппарат мог пробить еще одну стену и спровоцировать падение потолка.

К счастью, мать быстро среагировала, схватила малыша и выбежала на улицу. На текущий момент в доме безопасно, жильцам восстановили воду и электричество.
