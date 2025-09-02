Новости
Жители Ростовской области смогут ездить в Китай без визы с 15 сентября

С 15 сентября жители Ростовской области смогут посетить Китай по упрощенной схеме — без оформления визы, предъявив только обычный загранпаспорт. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Го Цзякунь на брифинге для журналистов. Китай запускает пробный безвизовый режим для россиян с обычными заграничными паспортами.

Безвизовое пребывание в стране будет разрешено на срок до 30 дней. Действие режима продлится год — до 14 сентября 2026 года.

Условия для въезда россиян в Китай: для совершения поездки гражданину России нужен только действующий заграничный паспорт; въехать без визы можно «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена»; период нахождения в Китае для россиян без визы — до 30 дней.

Цель введения безвизового режима — укрепить двусторонние отношения между Россией и Китаем. Для жителей Ростовской области это отличная возможность познакомиться с азиатской культурой и традициями.

Для того чтобы получить туристическую визу в Китай, нужно заполнить электронную анкету. После оформления система выдаст дату посещения консульства или визового центра — в назначенное время необходимо прийти с документами (загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев, визовая анкета, цветная фотография 33х48 мм, копия российского паспорта, медицинская страховка, подтвержденные брони билетов и отелей). Получить визу можно после уведомления о ее готовности.
