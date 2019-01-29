В Шахтах из-за сообщения о минировании эвакуировали воспитанников Дворца спорта



В Шахтах из-за сообщения о минировании эвакуировали воспитанников Дворца спорта. Посетителям пришлось покинуть здание 31 января около 19:30. Информацию передает DonDay Шахты.



По данным издания, Дворец спорта стал очередным заведением, в которое поступило сообщение о минировании. В связи с риском находившихся внутри детей и взрослых попросили прервать занятия и покинуть здание. Все воспитанники и их тренеры отправились в раздевалки, а после вышли на улицу.



На место выехали скорая помощь, полиция и спасатели. Проводится проверка здания на наличие взрывоопасных веществ.