В Ростове начали устанавливать модульные площадки для сбора ТКО

Фото: правительство Ростовской области.

В центре Ростова начали монтаж новых модульных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Это пилотный проект, который региональный оператор реализует за свой счет. Ранее на неудовлетворительное состояние контейнерных площадок в Ростове обратил внимание врио губернатора Юрий Слюсарь.Новые экоплощадки для сбора мусора появятся там, где существующие устарели или вовсе отсутствуют. Одной из главных задач пилотного проекта стал отказ от бетонных конструкций. Вместо них появятся более функциональные и привлекательные.Как рассказали в компании регоператора, в отличие от прежних площадок, новые будут полностью соответствовать нормам СанПин. Они являются антивандальными, оборудованы специальными отсеками для крупногабаритных отходов, имеют ограждения. Кроме того, площадки имеют удобные съезды для вывоза мусора спецтранспортом.Каждую площадку проектируют индивидуально. Это поможет оптимально подобрать необходимое количество контейнеров и размер самой площадки. Пока оборудование экоплощадок в центре города – первый этап программы. Дальше территория будет расширяться.- В дальнейшем регоператор планирует их устанавливать по всей территории города, что будет способствовать не только наведению порядка в сфере обращения с отходами, но и положительно отразится на внешнем облике донской столицы, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная.